MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? 2019 MTV son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artık son günler. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında başladı. Motor hacmi ve aracın model yılı baz alınarak ödenen MTV ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Peki MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz mesai bitimine kadar araç sahipleri MTV 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebilecek.

MTV ÖDEME DETAYLARI

Temmuz ayı boyunca sürecek olan MTV ödeme işlemleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.

BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

ONLİNE MTV VERGİ ÖDEME NASIL?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek