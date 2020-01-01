MTV 2020 hesaplama tablosu yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar ve nasıl ödenir?

2020 yılının Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları belirlendi. Araç sahipleri ise MTV ödemeleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Araç modellerine göre değişkenlik gösteren MTV 2020 ödemeleri, ne zaman yapılması gerekiyor? Yüzde 12 olarak belirlenen MTV zam oranları sonrasında, MTV hesaplama nasıl yapılır? sorusu ilgi gördü. İşte detaylar

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.



2020 MTV TABLOSU 2018 tarihinden sonra olan araçların 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi











1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları





MTV 2020 hesaplaması MTV 2020 sorgulama ekranı, yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni yılda araçlarına ne kadar ödeme yapacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.



MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor.