MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2020 hesaplama, sorgulama

2020 yılı MTV 1. taksit ödemeleri başladı. 1 Ocak itibariyle başlayan MTV ilk taksit ödemeleri ay sonuna kadar devam edecek. MTV ödemeleri 2020 ödeme nasıl yapılır? MTV hesaplama neye göre yapılıyor?

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

MTV ÖDEME NE ZAMAN ? MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor. MTV ödemelerini e-Devlet aracılığıyla ya da GİB internet sitesi üzerinden sorgulama ve ödemeniz mümkün. Ocak ayında yapılacak olan ilk taksit ödemesi için son gün 31 Ocak 2020.

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