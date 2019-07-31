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31.07.2019 - 12:14

MTV ödemelerinde son gün! MTV borç sorgulama

2019 yılı MTV 2. taksit ödemeleri için verilen süre sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV ödemeleri için bugün son gün. Peki MTV borç sorgulaması nasıl yapılır?

MTV ödemelerinde son gün! MTV borç sorgulama

2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

MTV ödemeleri bugün sona eriyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

• www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri

ile

• Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden

• Tüm vergi dairelerinden

ödeyebileceklerdir.

ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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