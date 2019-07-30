MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?

Temmuz ayı boyunca gündemden düşmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisi için ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan bir diğer konu ise Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zamana kadar ödenmesi gerekiyor? MTV ödemesi yapmak isteyenler için detaylı bilgiler haberimizde...

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Temmuz ayı boyunca sürecek olan MTV ödeme işlemleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.

ONLİNE MTV VERGİ ÖDEME NASIL?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz 2019 olarak duyuruldu. Araç sahipleri bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.