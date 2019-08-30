Mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar!

İslam alemi için Cuma günü çok önemlidir. Mübarek günler arasında yer alan Cuma gününde dualar okunur, ibadetler yerine getirilir. Ve bu özel günde vatandaşlar, Cuma gününün anlam ve önemini aralarında paylaşırlar. Siz de dostlarınıza en güzel cuma mesajlarını gönderin diye, haberimizin içeriğinde en özel Cuma mesajlarına, en anlamlı cuma mesajlarına, en güzel cuma mesajlarına yer verdik.

CUMA MESAJLARI

- Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Dolu bir gün olsun..."Cum'a ile Mübarek olun"

- Beni kimsenin bilmesi önemli değil, Rabbim bilsin yeter! Kim ne derse desin bana, Rabbim 'kulum' desin yeter!"( Hz Ömer- r.a.)

- Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür.

- Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

- Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

- Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

- Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

- Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat...

- Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

- Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim

- Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

- Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

- Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.