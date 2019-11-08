‘Mücadele değil hizmet yarışı’

CHP’nin Nisan 2020’de yapılacak 37. Olağan Kurultayı’na yönelik kongre takvimi bugün mahalle delegesi seçimleriyle başlıyor.



Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kongrelerde, “maksimum mutabakatı” teşvik edeceklerini belirterek “Yarış olabilir. Ama kimler yarışıyorsa, bunun bir hizmet yarışı olduğunu, mücadele olmadığını bilecek” dedi.



‘İktidar yürüyüşü’

Kongre sürecine ilişkin olarak Milliyet’e açıklamalarda bulunan Salıcı, CHP’nin mahalle seviyesinden başlayarak parti içi demokratik usulleri işleten Türkiye’deki tek siyasi parti olduğunu söyledi. Balıcı, şöyle devam etti: “Yine demokratik usullerle; ilçe, il ve kurultay organizasyonlarını gerçekleştiren, demokrasiyi önemseyen tek partidir. Mahalle delegesi seçimlerimiz 1 Aralık’a kadar sürecek. Böylece ilçe başkanlarını seçecek olan delegeler belirlenecek. Daha sonra ise Nisan 2020’de olması düşünülen kurultayının, bir iktidar kurultayına dönüşmesi için aşama aşama ilçe ve illerde tazelenmiş ve dinamik yönetim kadroları belirlenecek. Bu kadrolar CHP’yi hem genel seçime hazırlayacak, hem de genel seçimin koşullarını hazırlayacak. Yeni yönetimlerimiz, CHP’nin iktidar mücadelesini toplumla buluşturmaya odaklanacak.”



CHP Tüzüğü’nün parti içi yarışa imkân verdiğini belirten Salıcı, “Dolayısıyla yarış olabilir. Kimler yarışıyorsa herkesin CHP’li olduğunu, bunun CHP’ye ve topluma bir hizmet yarışı olduğunu, bir mücadele süreci olmadığını bilecek. Herkes CHP’ye daha iyi hizmet için verilen bir yarış ortaya koyacak” dedi.