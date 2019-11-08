Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Ali, patolog oluyor

Perşembe akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Ali'yi hasta yakınlarına patolog olarak tanıtan Ferman'ın bu hamlesi Ali'yi sinirlendirir. Ali, her defasında olduğu gibi bu kez de içinde geldiği gibi konuşur ve Ferman'a patolog değil cerahi asistan olmak istediğini ifade eder. Adil Hoca uzun bir aradan sonra belki ilk kez Ali'yi sesini yükseltecektir. Mucize Doktor 10. yeni bölüm ile 14 Kasım'da Fox TV'de...

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜM FRAGMANI