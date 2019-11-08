08.11.2019 - 12:33 |
Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Ali, patolog oluyor
Fox TV ekranında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 9. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölüm ardından Mucize Doktor dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ferman hasta yakınlarına Ali'yi çok iyi bir patolog olarak tanıtır. Ali'nin isteği ise patolog olmak değil cerrahi asistanlıktır. Mucize Doktor. 10. yeni bölüm fragmanı ile 14 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de...
Perşembe akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Ali'yi hasta yakınlarına patolog olarak tanıtan Ferman'ın bu hamlesi Ali'yi sinirlendirir. Ali, her defasında olduğu gibi bu kez de içinde geldiği gibi konuşur ve Ferman'a patolog değil cerahi asistan olmak istediğini ifade eder. Adil Hoca uzun bir aradan sonra belki ilk kez Ali'yi sesini yükseltecektir. Mucize Doktor 10. yeni bölüm ile 14 Kasım'da Fox TV'de...
MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜM FRAGMANI
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.