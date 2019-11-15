Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayınlandı... İmdada yine Ali yetişiyor

Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde patolojiye alınan Ali çok mutsuz ama yeni arkadaşı ile çok iyi anlaşıyor. Nazlı, Ali'yi ziyaret ettiğinde ikilinin ilişkisine anlam veremiyor. Öte yandan hastanede çok riskli bir ameliyat gerçekleşiyor. Fakat ameliyat esnasında çok büyük bir problem çıkıyor. Tanju Ali'nin gelmesini istiyor. Ali bu teklifi seve seve kabul ediyor. Bakalım Ali hastayı kurtarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.