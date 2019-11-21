Mucize Doktor 11. son bölümde Kadın dizisinden Bahar sürprizi! 12. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.



MUCİZE DOKTOR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...