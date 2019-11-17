Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı... Ali cerrahiye geri döndü

Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ferman Hoca Ali'yi yanına çağırıyor. Ali odaya girdiğinde Ferman Hoca "Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin" diyor. Ali bu cümlenin ardından sevince boğuluyor. Nazlı Ali için bir eğlence tertip ediyor. İkili arasındaki yakınlaşma da gitgide artıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.