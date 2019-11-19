Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı! Ferman, Ali'den özür diliyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle 21 Kasım Perşembe günü 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor son bölümde neler yaşanmıştı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN