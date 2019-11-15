Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.



MUCİZE DOKTOR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...