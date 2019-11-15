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15.11.2019 - 00:07 |

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 10. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali'nin büyük bir hayat dersi alması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

MUCİZE DOKTOR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

 

 

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