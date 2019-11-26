Mucize Doktor 12. yeni bölüm 2. fragmanı...

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye gelen hastanın durumu herkesi üzüyor. İki çocuğu olan adamın torbayla yaşayacak olması derin bir hüzün yaşatıyor. Diğer yandan Ali ile Nazlı'nın yakınlaşması da günden güne artıyor. Nazlı'dan Ali'ye dans teklifi geliyor.

NAZLI'YA İDARİ CEZA

Ali'yle birlikte işe gelen Nazlı hayatının en berbat haberlerinden birini alıyor. Nazlı için idari soruşturma başlatılıyor. Bütün ekip çok üzgün Ali ise Nazlı'ya sonuna kadar sahip çıkıyor. Başarılı doktor heyetin karşısına geçerken ne kadar verileceği merakla bekleniyor.