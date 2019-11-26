MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMucize Doktor 12. yeni bölüm 2. fragmanı...
26.11.2019 - 11:30 |

Mucize Doktor 12. yeni bölüm 2. fragmanı...

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde hastaneye gelen hastanın durumu ekibi özellikle de Nazlı'yı derinden yaralıyor. Öte yandan Nazlı Ali'ye dans teklifi ediyor. Bakalım Ali, Nazlı'ya eşlik edecek mi?

Mucize Doktor 12. yeni bölüm 2. fragmanı...

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye gelen hastanın durumu herkesi üzüyor. İki çocuğu olan adamın torbayla yaşayacak olması derin bir hüzün yaşatıyor. Diğer yandan Ali ile Nazlı'nın yakınlaşması da günden güne artıyor. Nazlı'dan Ali'ye dans teklifi geliyor.

NAZLI'YA İDARİ CEZA

Ali'yle birlikte işe gelen Nazlı hayatının en berbat haberlerinden birini alıyor. Nazlı için idari soruşturma başlatılıyor. Bütün ekip çok üzgün Ali ise Nazlı'ya sonuna kadar sahip çıkıyor. Başarılı doktor heyetin karşısına geçerken ne kadar verileceği merakla bekleniyor.

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandıAlmanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa?nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi?nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'

Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemede!

Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemede!

Af yasasında yeni gelişme... Af yasası çıkıyor mu?

Af yasasında yeni gelişme... Af yasası çıkıyor mu?

Bakan duyurdu! 6 ay süre verildi...

Bakan duyurdu! 6 ay süre verildi...

Sıradaki Haber