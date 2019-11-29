Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı... Ali ile hasta dudak dudağa!

Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali, Ferman Hoca'ya "Ben bugün birine dokunacağım" diyor. Ali birkaç deneme yapsa da başarılı olamıyor. Ali, konsültasyon için Nazlı'nın hastasının yanına gittiğinde ise hasta genç doktoru dudağından öpüyor. Ali ne yapacağını şaşırırken bir de hastanenin önünde saldırıya uğruyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.