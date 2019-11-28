Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. son bölümde yönetim Nazlı'dan sürpriz karar!

UCİZE DOKTOR 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...