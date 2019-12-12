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12.12.2019 - 11:00 |

Mucize Doktor 14. bölüm fragmanlarında Doktor Ela sürprizi!

Mucize Doktor dizisi 14. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisi 14. yeni bölümde Ali, Ferman'ın yaşadığı duygusal anlarda dayanamayıp kendisini sarılıyor. Kendisi de yaptığı bu hareketi büyük bir şaşkınlıkla karşılarken Ali, Ferman'ın kendisini kardeşine benzettiği için en başından beri kendisini istemediği yönündeki soruyu Ferman'a iletiyor. Öte yandan Doktorlar dizisinde rol alan Ela diziye bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm ile dahil oluyor!

Mucize Doktor 14. bölüm fragmanlarında Doktor Ela sürprizi!

Mucize Doktor dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde bu hafta Ferman'ın yaşadığı duygusal anlara tanık olan Ali, otizm'li birinden beklenmedik bir şekilde Ferman'a sarılıyor. Yaşanan bu sahnenin ardından Ali yaptığına kendisi bile inanamıyor. Bu anlara Beliz tanık oluyor.

Ali hastahanede geçirdiği zaman ile birlikte olayları yavaş yavaş anlamlandırmaya çalışıyor. Ferman'ın kendisini kardeşine benzettiği için en başından beri kendisini istemediği düşüncesine kapılıp bu soruyu Doktor Ferman'a iletiyor. Ferman ve Ali arasında oluşan bu bağ ile birlikte Ali'nin hastanedeki geleceği de daha netleşmiş oluyor.

Öte yandan Doktorlar dizisi Doktor Ela rolü ile izleyici karşısına çıkan Yasemin Özilhan Ergene bu akşam ekrana gelecek olan Mucize Doktor dizisi 14. bölümde dizinin kadrosuna dahil oluyor.

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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