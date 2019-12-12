Mucize Doktor 14. bölüm fragmanlarında Doktor Ela sürprizi!

Mucize Doktor dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde bu hafta Ferman'ın yaşadığı duygusal anlara tanık olan Ali, otizm'li birinden beklenmedik bir şekilde Ferman'a sarılıyor. Yaşanan bu sahnenin ardından Ali yaptığına kendisi bile inanamıyor. Bu anlara Beliz tanık oluyor.

Ali hastahanede geçirdiği zaman ile birlikte olayları yavaş yavaş anlamlandırmaya çalışıyor. Ferman'ın kendisini kardeşine benzettiği için en başından beri kendisini istemediği düşüncesine kapılıp bu soruyu Doktor Ferman'a iletiyor. Ferman ve Ali arasında oluşan bu bağ ile birlikte Ali'nin hastanedeki geleceği de daha netleşmiş oluyor.

Öte yandan Doktorlar dizisi Doktor Ela rolü ile izleyici karşısına çıkan Yasemin Özilhan Ergene bu akşam ekrana gelecek olan Mucize Doktor dizisi 14. bölümde dizinin kadrosuna dahil oluyor.

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI