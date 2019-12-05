05.12.2019 - 22:19 |
Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13. son bölümde hasta yakınları Ali'yi...
FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 13. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne hafta yakınlarının Ali'ye karşı oldukça büyük bir öfkeyle yaklaşmaları damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.
MUCİZE DOKTOR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI