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19.12.2019 - 23:28 |

Mucize Doktor 15. son bölümde Ali, neşteri kaybetti ve... 16. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 15. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali'nin çok kritik bir durumda abisinin neşterini kaybetmesi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 15. son bölümde Ali, neşteri kaybetti ve... 16. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar. Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder. Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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