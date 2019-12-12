Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. son bölümde Doktor Ela sürprizi!
FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Doktor Ela sürprizi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.
MUCİZE DOKTOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI