Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları! Nazlı, Ali'ye aşık olduğunu anlıyor
Fox TV ekranında yayınlanan Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde Nazlı, balo gecesinde Ali ile dans ettikten sonra Ali'ye karşı olan hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Açelya'nın Nazlı'ya gerçekleri söylemesi Nazlı'nın bir kabullenme sorunu yaşamamasına neden olur. Bu sırada Nazlı'yla yakından ilgilenen birinin çıkması Ali'yi derinden etkileyecektir
Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor 16. yeni bölümde Nazlı, Ali'ye karşı hissettikleri nedeniyle kendisi ile yüzleşmeyi kabul etmez. Açelya, gerçekleri Nazlı'nın yüzüne vuracaktır. Nazlı ne kadar kabul etmek istemese de Ali'ye aşık olduğunu gizlemekte zoruluk çekecektir. Ali'ye karşı davranışları değişen Nazlı'nın tavırları Ali tarafından da hissedilecektir.
Ali, Nazlı'da yaşanan bu tavır değişikliğine bir türlü anlam veremezken bu durumunu Adil Hoca ile konuşmaya karar verir. Adil Hoca, Ali'nin yaşadığı şeyin aşk olduğunun farkına varsa da bu durumu ona nasıl anlatacağı konusunda kafasında soru işaretleri vardır.
MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI