Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları! Nazlı, Ali'ye aşık olduğunu anlıyor

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor 16. yeni bölümde Nazlı, Ali'ye karşı hissettikleri nedeniyle kendisi ile yüzleşmeyi kabul etmez. Açelya, gerçekleri Nazlı'nın yüzüne vuracaktır. Nazlı ne kadar kabul etmek istemese de Ali'ye aşık olduğunu gizlemekte zoruluk çekecektir. Ali'ye karşı davranışları değişen Nazlı'nın tavırları Ali tarafından da hissedilecektir.

Ali, Nazlı'da yaşanan bu tavır değişikliğine bir türlü anlam veremezken bu durumunu Adil Hoca ile konuşmaya karar verir. Adil Hoca, Ali'nin yaşadığı şeyin aşk olduğunun farkına varsa da bu durumu ona nasıl anlatacağı konusunda kafasında soru işaretleri vardır.

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI