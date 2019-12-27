Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nazlı Ali'ye aşkını itiraf edecek mi?

Mucize Doktor 16. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Nazlı'nın Ali'ye aşkını itiraf edip edemeyeceği merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanının yılbaşı sonrası yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.