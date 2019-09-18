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18.09.2019 - 14:54 |

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı! Dizinin oyuncuları kimler?

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Mucize Doktor'un ilk bölümü ardından 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Mucize Doktor 2. yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı! Dizinin oyuncuları kimler?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü yarın akşam ekrana gelecek. Mucize Doktor dizisinin ikinci yeni bölümünde, İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Ali (Taner Ölmez)
Ferman (Onur Tuna)
Nazlı (Sinem Ünsal)
Beliz (Hazal Türesan)
Kıvılcım (Özge Özder)
Tanju (Murat Aygen)
Demir (Fırat Altunmeşe)
Açelya (Hayal Köseoğlu)
Güneş (Korhan Erduran)
Adil (Reha Özcan)

 

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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