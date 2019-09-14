14.09.2019 - 17:29 |
Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Ekrana gelen ilk bölüm ile izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Mucize Doktor dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları Fox TV ekranında izleyici ile buluşan Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu olan Ali Vefa'nın tek hayali doktor olmaktır. Hayalini başarmak için tıp fakültesini kazanır ve okulunu başarı ile tamamlar. Artık Ali Vefa için ihtisas süreci kalmıştır. Mucize Doktor 2. yeni bölümü ile 19 Eylül Perşembe akşamı izleyici karşısında!
Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelen ve izleyicilerden tam not alan Mucize Doktor dizisi Savant Sendromlu Ali Vefa'nın doktor olma hikayesini konu alıyor. İlk aşama olan tıp fakültesini kazanan Ali Vefa okulu başarılı bir şekilde tamamlar. Artık Ali Vefa için sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Kimse otizmli birinin doktorluk yapacağını ihtimal vermezken Ali Vefa yaptıkları ile herkesi kendine hayran bırakacaktır.
MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜM FRAGMANI
Eşini hayatının baharında kaybetti... Genç kadına akılalmaz tuzak!İzmit’te Aysel Gebelek (28), trafik kazasında 33 yaşında kaybettiği eşinin ardından 3 çocuğu için sigorta şirketinden aldığı yaklaşık 5 bin lira yetim maaşını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Aysel Gebelek, parasını alan dolandırıcıların yakalanması için yetkililerden yardım istedi.