Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelen ve izleyicilerden tam not alan Mucize Doktor dizisi Savant Sendromlu Ali Vefa'nın doktor olma hikayesini konu alıyor. İlk aşama olan tıp fakültesini kazanan Ali Vefa okulu başarılı bir şekilde tamamlar. Artık Ali Vefa için sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Kimse otizmli birinin doktorluk yapacağını ihtimal vermezken Ali Vefa yaptıkları ile herkesi kendine hayran bırakacaktır.

MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜM FRAGMANI