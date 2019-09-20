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20.09.2019 - 08:27 |

Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı | Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı Mucize Doktor dizisi devam ediyor. Dün akşam 2. bölümü ile ekrana gelen Mucize Doktor'un 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı | Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

Yeni dizi Mucize Doktor ekrana gelmeye devam ediyor. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Uysal ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor kadrosunda sevilen oyuncular var.

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Son olarak 2. bölümü ile ekrana gelen Mucize Doktor dizisi perşembe günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜM FRAGMANI

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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