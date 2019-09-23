Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı... Ali ve Adil karşı karşıya...

Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ali'nin kalp hastasına söylediği sözler infiale yol açıyor. Adamın geçirdiği kriz sonrası ölüp ölmediği bilinmezken bu olay Ali ile Adil Hoca'yı karşı karşıya getiriyor. Ali "Hani doktor olunca insanlar ölmeyecekti?" sorusunu yöneltirken bir yandan da evi dağıtıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.