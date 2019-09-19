Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu!
FOX TV'nin yeni dizileri arasında yer alan Mucize Doktor, bu akşam 2. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları izleyicinin karşısına çıkan dizinin saat 20:00'de ekranlara geliyor. Peki bir Kore dizisinden uyarlama olan Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu!
MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
Dizinin 3. yeni bölümü 26 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek...
MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?
Perşembe akşamları yayınlanacak olan Mucize Doktor dizisinin konusu, Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.
Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.
Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…
Önyargılar kırılabilir mi?
Hayaller gerçek olabilir mi?
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLERDİR?
Taner Ölmez
Reha Özcan
Özge Özder
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Murat Aygen
Bihter Dinçel
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Korhan Herduran
Adin Külçe
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Mucize Doktor dizisi, 25 Eylül 2017'den bu yana ABC'de yayınlanan bir Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlanmıştır. Dizinin esas kökeni ise 2013 Güney Kore yapımı olan televizyon dizisi Good Doctor adlı yapımdır. Kaynak: https://www.diziler.com/haber/mucize-doktor-hangi-diziden-uyarlama-the-good-doctor-dizisi-hakkinda-21419#ixzz5zLIVQRZ6