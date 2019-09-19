Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu!

MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.



Dizinin 3. yeni bölümü 26 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek...



MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?



Perşembe akşamları yayınlanacak olan Mucize Doktor dizisinin konusu, Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi?

Hayaller gerçek olabilir mi?



MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLERDİR?



Taner Ölmez

Reha Özcan

Özge Özder

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Murat Aygen

Bihter Dinçel

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Korhan Herduran

Adin Külçe



MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?



Mucize Doktor dizisi, 25 Eylül 2017'den bu yana ABC'de yayınlanan bir Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlanmıştır. Dizinin esas kökeni ise 2013 Güney Kore yapımı olan televizyon dizisi Good Doctor adlı yapımdır. Kaynak: https://www.diziler.com/haber/mucize-doktor-hangi-diziden-uyarlama-the-good-doctor-dizisi-hakkinda-21419#ixzz5zLIVQRZ6