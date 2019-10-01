Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Nazlı'ya aşık mı oluyor?

Diriliş Ertuğrul'un rekorunu geçen Mucize Doktor'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali güne kötü başlıyor. Kimseyle konuşmak istemeyen Ali bunu ilk olarak Selvi'yle paylaşıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen ekip arkadaşları ise Ali'ye sürpriz hazırlıyor. "Mucize Doktor" bu duruma acayip şaşırıyor. Öte yandan Ali'nin Nazlı'ya bakışları her geçen gün daha değişik bir hal alıyor.

ALİ'YE ŞEHİR DIŞI GÖREVİ

Yeni bölümde Ferman, Nazlı ile Ali'ye görev veriliyor. İkili şehir dışına giderek karaciğer alacaklar. Fakat nakil olacak karaciğerin 4 derecenin altına düşmemesi 8 derecenin üstüne çıkmaması lazım.

KORKULAN OLUYOR

Ali'nin korktuğu başına geliyor. Karaciğer 8 derecenin üstüne çıkıyor. Nazlı ile Ali panik yaparken hemen alternatif yollar aranıyor. Karaciğer naklinin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmezken Nazlı'nın ağlaması olumsuz etki yaratıyor. Nazlı'yı ağlarken gören Ali'nin "'Ötizmliyim ben aptal değilim!'" demesi ise fragmana damga vuruyor.