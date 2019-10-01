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01.10.2019 - 12:03 |

Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Nazlı'ya aşık mı oluyor?

Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali insanlara güvenmekte zorluk çekerken ekip arkadaşları ona sürpriz hazırlıyor.

Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Nazlı'ya aşık mı oluyor?

Diriliş Ertuğrul'un rekorunu geçen Mucize Doktor'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali güne kötü başlıyor. Kimseyle konuşmak istemeyen Ali bunu ilk olarak Selvi'yle paylaşıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen ekip arkadaşları ise Ali'ye sürpriz hazırlıyor. "Mucize Doktor" bu duruma acayip şaşırıyor. Öte yandan Ali'nin Nazlı'ya bakışları her geçen gün daha değişik bir hal alıyor.

ALİ'YE ŞEHİR DIŞI GÖREVİ

Yeni bölümde Ferman, Nazlı ile Ali'ye görev veriliyor. İkili şehir dışına giderek karaciğer alacaklar. Fakat nakil olacak karaciğerin 4 derecenin altına düşmemesi 8 derecenin üstüne çıkmaması lazım.

KORKULAN OLUYOR

Ali'nin korktuğu başına geliyor. Karaciğer 8 derecenin üstüne çıkıyor. Nazlı ile Ali panik yaparken hemen alternatif yollar aranıyor. Karaciğer naklinin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmezken Nazlı'nın ağlaması olumsuz etki yaratıyor. Nazlı'yı ağlarken gören Ali'nin "'Ötizmliyim ben aptal değilim!'" demesi ise fragmana damga vuruyor.

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntülerAntalya'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.
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