Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı... 'Ötizmliyim ben aptal değilim!'

Mucize Doktor 4. bölümü ile perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yeni bölümde Ferman, Nazlı ile Ali'ye görev veriliyor. İkili şehir dışına giderek karaciğer alacaklar. Fakat nakil olacak karaciğerin 4 derecenin altına düşmemesi 8 derecenin üstüne çıkmaması lazım.

KORKULAN OLUYOR

Ali'nin korktuğu başına geliyor. Karaciğer 8 derecenin üstüne çıkıyor. Nazlı ile Ali panik yaparken hemen alternatif yollar aranıyor. Karaciğer naklinin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmezken Nazlı'nın ağlaması olumsuz etki yaratıyor. Nazlı'yı ağlarken gören Ali'nin "'Ötizmliyim ben aptal değilim!'" demesi ise fragmana damga vuruyor.