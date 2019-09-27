Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin 3. yeni bölümü oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. İlgiyle takip edilen dizide artık 4. yeni bölüm bekleniyor. İşte Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.



MUCİZE DOKTOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

ALİ (TANER ÖLMEZ)

FERMAN (ONUR TUNA)

NAZLI (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN ERDURAN)

ADİL (REHA ÖZCAN)