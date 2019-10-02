Mucize Doktor 4. yeni bölümde Ali Naci'ye büyük sürpriz!

Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde Nazlı'nın Adil Hoca ile görüştüklerini ve Nazlı'nın kendisine göz kulak olması için yaklaştığını öğrenen Ali Naci'nin güveni bir kez daha sarsılır. Ali Naci yaşananların ardından bir kez daha insanlara olan güvenini yitirme noktasına gelmiştir. Arkadaşlarının Ali Naci'ye hazırladığı sürpriz ise yeniden onu umutlandıracaktır.

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI