Mucize Doktor 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ali'den Nazlı'ya jest

Mucize Doktor 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Açelya'nın sözleriyle hayal kırıklığına uğrayan mekanı hızlıca terk ediyor. Fakat bu ani çıkış az daha kötü sonuçlar doğuruyordu. Ali'ye az daha araba çarparken Nazlı ve Ferman'ın yürekleri ağzına geliyor.

Ali ile Ferman hastanede bir konu hakkında tartışırken Beliz ile Ferman yine büyük anlaşmazlıkların içerisinde... Öte yandan Alli'nin Nazlı'ya yaptığı sürpriz ise güzel kadının mest ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.