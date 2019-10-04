Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanı da dizinin son bölümünün hemen ardından yayınlandı.

Ali, karşısına gelen genç hastanın beyninde tümör olduğunu görünce geçmişi gözleri önüne gelir. Peki kanseri yenebileceğine dair bir umudu olan Ali'ye destek çıkacaklar mı? İşte Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM FRAGMANI