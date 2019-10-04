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04.10.2019 - 08:00 |

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor dün akşam 4. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde de izleyenleri ekrana kilitleyen Mucize Doktor dizisinde Ali'nin kendini yalnız hissetmesi Nazlı'yı derinden etkiler ve ona bir sürpriz hazırlar. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı da dizinin hemen ardından yayınlandı. İşte Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı.

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanı da dizinin son bölümünün hemen ardından yayınlandı.

Ali, karşısına gelen genç hastanın beyninde tümör olduğunu görünce geçmişi gözleri önüne gelir. Peki kanseri yenebileceğine dair bir umudu olan Ali'ye destek çıkacaklar mı? İşte Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM FRAGMANI

Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
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