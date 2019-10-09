Mucize Doktor 5. bölüm fragmanları! Ali'den Nazlı'ya sürpriz!

Mucize Doktor dizisi 5. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde bu hafta Ali, Ferman'ın gizemli bir yolculuğa çıkması ile hastahanede daha rahat hareket etmeye başlar. Tanju durumu fırsat bilip asistanları hizaya sokmaya çalışır. İlk olarak kendi vakasını Ali'ye verir. Vaka Ali için kişisel bir boyut taşır ve başının belaya gireceğini bile bile bu vakayı kabul eder.

Ali bir yandan arkadaşının olmamasından dert yanarken bir taraftanda Nazlı'nın ilgisi karşısında onu mutlu etmek için ona bir sürpriz hazırlar. Nazlı gördüğü manzara karşısında büyük mutluluk yaşayacaktır.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI