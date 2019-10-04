Mucize Doktor. 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 5. yeni bölümüyle 10 Ekim günü ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.