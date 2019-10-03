MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali ve Açelya arasında...
03.10.2019 - 23:00 |

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali ve Açelya arasında...

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 4. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Açelya ve Ali arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. Peki şimdiden merakla araştırılmaya başlanan Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali ve Açelya arasında...

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

MUCİZE DOKTOR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

Sıradaki Haber