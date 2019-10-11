Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 6. bölümde...

FOX TV'de perşembe akşamları izleyici ile buluşan Mucize Doktor son bölümde yine heyecanlı dakikalar yaşattı. Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, hastanedeki işine devam ederken yeni görevler gelmeye devam ediyor. Hastaları ile ilişkisini de yakın tutan Ali bu sefer neyle karşı karşıya kalacak?

Ali, Nazlı ile ilgili duygularını kendisine bile itiraf etmek istemiyor. Peki bu işin sonu ne olacak?