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11.10.2019 - 09:11 |

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 6. bölümde...

Mucize Doktor 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken Mucize Doktor dizisi son bölümü ile de herkesi ekran başına kilitledi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 6. bölümde...

FOX TV'de perşembe akşamları izleyici ile buluşan Mucize Doktor son bölümde yine heyecanlı dakikalar yaşattı. Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, hastanedeki işine devam ederken yeni görevler gelmeye devam ediyor. Hastaları ile ilişkisini de yakın tutan Ali bu sefer neyle karşı karşıya kalacak?

Ali, Nazlı ile ilgili duygularını kendisine bile itiraf etmek istemiyor. Peki bu işin sonu ne olacak?

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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