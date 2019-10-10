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10.10.2019 - 23:16 |

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali krize girdi ve...

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 5. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali'nin bir vaka için tekrar başını belaya sokmayı göze alması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali krize girdi ve...

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

MUCİZE DOKTOR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

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