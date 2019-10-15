Mucize Doktor 6. yeni bölümden 2. fragman! Ali itiraf ediyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisi 6. yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

Mucize Doktor 6. yeni bölümünde Ferman'ın sırrı ortaya çıkacak mı merak edilirken, Ali'nin Nazlı'ya olan duyguları yoğunluk kazanacak. Adil hocadan fikir almak isteyen Ali, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN