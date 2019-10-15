15.10.2019 - 12:01 |
Mucize Doktor 6. yeni bölümden 2. fragman! Ali itiraf ediyor
Mucize Doktor 6. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, Nazlı hakkında bir itirafta bulunacak. Adil hoca ne tepki verecek? İşte Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanları...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisi 6. yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
Mucize Doktor 6. yeni bölümünde Ferman'ın sırrı ortaya çıkacak mı merak edilirken, Ali'nin Nazlı'ya olan duyguları yoğunluk kazanacak. Adil hocadan fikir almak isteyen Ali, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.