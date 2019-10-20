Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı... Yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali 4 duygusunun dışına çıkmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda ona Adil Hoca yardımcı olmaya çalışıyor. Ferman ise çok riskli bir ameliyat için hazırlanıyor ve çocuğu ameliyat etmeye kararlı. Öte yandan Tanju'nun eline çok büyük bir koz geçiyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle 24 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.