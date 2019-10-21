Mucize Doktor 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ali Adem'i kurtarabilecek mi?

Mucize Doktor 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Nazlı'nın moral ve motivasyonu düşmüş durumda... Her seferinden Ali'ye Nazlı destek olurken bu sefer roller değişiyor ve Ali, Nazlı'ya moral veriyor. Öte yandan çocuk hasta Adem rahatsızlanıyor. Ekip bir hal çare bulmak için çabalarken yine devreye Ali giriyor. Bakalım Ali'nin fikri Adem'i iyileştirmeye yetecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.