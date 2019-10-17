Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali bu kez...

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...