MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali bu kez...
17.10.2019 - 22:29 |

Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali bu kez...

FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Demir'in iyice köşeye sıkışması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali bu kez...

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerinin ardından Ankara'dan ayrıldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir deliye döndü ve...

Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir deliye döndü ve...

Dehşet evi! Kendini, eşini ve kızını ateşe verdi

Dehşet evi! Kendini, eşini ve kızını ateşe verdi

Sıradaki Haber