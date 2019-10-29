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29.10.2019 - 15:27 |

Mucize Doktor 8. bölüm 2. fragmanı... Ali ve Nazlı zor durumda...

Mucize Doktor 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde marketteki soygun girişimi Ali'nin başını yakıyor. Ali'nin olay anındaki paniği bir kişinin vurulmasına neden oluyor. Öte yandan Nazlı ise berbat halde...

Mucize Doktor 8. bölüm 2. fragmanı... Ali ve Nazlı zor durumda...

Mucize Doktor 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Markete eli silahlı soyguncular giriyor. Ali panik halinde ne yapacağını bilemiyor. Olayda bir kişi vurulurken ekip Ali'nin vurulduğundan şüphelenip korkuya kapılıyor. Soygunda Ali vurulmuyor ama Ali'nin olay anındaki hareketleri nedeniyle başka biri vuruluyor.

Vurulan şahsın yakınları Ali'yi suçluyor. Ali zor anlar yaşarken bir de istemeden Nazlı'nın başını yakıyor. Şimdi her ikisi de zor durumda...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

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