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30.10.2019 - 09:32 |

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Nazlı'nın sırrı ortaya çıkacak. Peki hastane Nazlı hakkında ne karar verecek? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 8. yeni bölümüyle Perşembe 20:00'de ekrana gelecek.

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

 

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