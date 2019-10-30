Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 8. yeni bölümüyle Perşembe 20:00'de ekrana gelecek.

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN