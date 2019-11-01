01.11.2019 - 10:20 |
Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayında! Ali Vefa hastaneden kovulacak mı?
Mucize Doktor 8. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisi ekrana gelen son bölüm ardından 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dergi'ye çıkan Ali'nin Sağlık Bakanlığına şikayet edilmesinin ardından hastanede bir kez daha kırmızı alarm verilir ve yönetim kurulu toplanır. Peki Ali hastaneden kovulacak mıdır? Mucize Doktor 9. bölüm ile 7 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de...
Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Mucize Doktor 9. yeni bölümde dergiye çıktığı için çok mutlu olan Ali yazılanları okuduktan sonra aslında o kadar da mutlu olmaması gerektiğini anlayacaktır. Sağlık Bakanlığına şikayet edilen Ali'nin durumu yönetim kurulunda tartışılmak üzere bir araya gelinerek başlar. Ali'den savunma isteyen yönetim nasıl bir cevap alacaktır? Peki Ali Vefa bu kez hastaneden kovulacak mıdır?
MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM FRAGMANI