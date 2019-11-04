Mucize Doktor 9. yeni bölüm 2. fragmanı... 'Acaba engelli birini sevebilir misin?'

Mucize Doktor 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye tekerlekli sandalyeye bağlı bir hasta geliyor. Adam tekrar yürümek isterken eşiyle olan ilişkisi Ali'nin dikkatini çekiyor. Ali duruma şaşırırken Nazlı'ya 'Acaba engelli birini sevebilir misin?' diye soruyor. Öte yandan ameliyatta problem çıkıyor ve Ferman Ali'yi patalojiye almak istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.