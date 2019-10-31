31.10.2019 - 22:20 |
Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. son bölümde Ali'ye kurulan kumpas...
FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Nazlı'nın silahlı saldırı olayı sonrası geçmişiyle yüzleşmesi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.
MUCİZE DOKTOR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda sahip olduğumuz teknolojinin payı büyüktürMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür." dedi.