Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. son bölümde Ali'ye kurulan kumpas...

MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.



MUCİZE DOKTOR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...