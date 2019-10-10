MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor Ali, Nazlı'ya sürpriz hazırlıyor! Mucize Doktor fragman
10.10.2019 - 09:34 |

Mucize Doktor Ali, Nazlı'ya sürpriz hazırlıyor! Mucize Doktor fragman

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde bu kez Ali, Nazlı'ya sürpriz hazırlayacak. Ferman ise gizemli bir yolculuğa çıkarken, hastanede olaylar çok karışacak. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanları...

Mucize Doktor Ali, Nazlı'ya sürpriz hazırlıyor! Mucize Doktor fragman

 Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 5. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

 

Rekor kıran GTA oyunu Adana'da gerçek olduDünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto (GTA) oyunundaki 'forkliftle hırsızlık' Adana’da gerçek oldu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı

TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı

Şok baskın! Değeri 1 milyon lira

Şok baskın! Değeri 1 milyon lira

Son dakika... Savcılıktan Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma

Son dakika... Savcılıktan Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma

Sıradaki Haber