Mucize Doktor Ali, Nazlı'ya sürpriz hazırlıyor! Mucize Doktor fragman

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 5. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN