Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor konusu ve oyuncu kadrosu

Mucize Doktor dizisi bu akşam 14. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan her yeni bölüm ile büyük beğeni toplayan Mucize Doktor dizisi Berhayat hastanesinde çekiliyor. İstanbul sınırlarında yer alan Berhayat hastanesinin ismi reklam içerikli olmaması nedeniyle senaryo gereği bu adla anılıyor. Gerçekte ise dizinin çekimleri İstanbul Pendik'te özel bir hastanenin binasında gerçekleştiriliyor. İşte Mucize Doktor dizisinin çekildiği hastanene ve bulunduğu ilçe!

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez (Ali)

Onur Tuna (Ferman)

Sinem Ünsal (Nazlı)

Hazal Türesan (Beliz)

Özge Özder (Kıvılcım)

Murat Aygen (Tanju)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Hayal Köseoğlu (Açelya)

Bihter Dinçer (Selvi)

Korhan Herduran (Güneş)

Reha Özcan (Adil)

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisindeki hastane İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR - BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesi'nde çekiliyor.

'Berhayat' ismi diziye uyarlanmış olup, gerçeği yansıtmıyor.