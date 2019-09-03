Mucize doktor dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor”, 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor” dizisi merakla bekleniyor.

DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” için geri sayım başladı.